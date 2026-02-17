Río Seco no trae suerte a los combinados ferrolanos

La selección de Ferrol sub 13 en el duelo ante Ourense Emilio Cortizas

Después de que la suerte les fuese esquiva a los combinados ferrolanos sub 12 y sub 13 femeninas el pasado fin de semana en Mos en el Campeonato Gallego de selecciones comarcales, la delegación local confiaba en que el campo naronés de Río Seco, que acogía la competición masculina, rompiese esa mala dinámica.

No obstante, aunque los deportistas de la zona lucharon hasta el final, no pudieron pelear por alzarse con el título en casa. Ambos equipos empezaron este torneo con la moral por las nubes. Mientras los más mayores competían en el campo de fútbol once, los más pequeños hacían lo propio en el campo de fútbol siete que está situado al lado. Ambos se deseaban ánimos para intentar conseguir ese título como la mejor selección comarcal de Galicia.

Los primeros en saltar al campo fueron los sub 13 cuyo equipo estaba compuesto por Gael Romalde, Nicolás Breijo, Leo Bastida, Bruno Fernández, Hugo López, Jorge Carneiro, Mateo Bermudez, Norman Eduardo Pinto, Tiago Abella, Edgar Rodríguez, Juan Fernández, David Romero, Marco Cajiao, Ángel Mesa, Brais Vilariño, Lucas Frere, Marko Varela e Itzel Legaspi. Estos 18 jugadores empezaron su andadura contra la potente selección de A Coruña, ante la que cayeron por 0-5.

A pesar del duro golpe, los locales se repusieron rápidamente para el duelo frente a Ourense, que terminó 1-1 gracias al tanto de Hugo López en los últimos instantes. Por último, quedaba la también complicada formación de Pontevedra, que no tuvo piedad y venció por 1-6, siendo Edgar Rodríguez el autor del gol ferrolano. Ese resultado provocó que no pudiese avanzar de ronda y pelear por el título de mejor delegación territorial de Galicia.

Tras esa derrota, los compañeros de la selección ferrolana sub 12 intentaron dar su máximo para darles una alegría. El equipo compuesto por Alberto Fidalgo, Javier Calvo, Alejo Martínez, Mateo Bouza, Thiago Díaz, José Manuel Embade, Lois Martínez, Iker Vázquez, Borja Labandeira, Daniel Durán, Elian Daniel Pérez, Hugo Solano, Juan Roca y Pablo García debutó contra A Coruña, ante la que sucumbió por 1-3, siendo Alejo el goleador local.

A pesar de caer, el equipo no tuvo tiempo de recuperarse, ya que le tocaba medirse ante Ourense. Ante los de As Burgas perdieron por 0-1 tras un partido muy disputado. Por último, cerraron esta fase de grupos, sin opción al título, logrando un meritorio empate contra el combinado de Pontevedra (2-2). En esta ocasión, los goleadores fueron José Manuel y Lois.