Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Futbol

El Miño gana el derbi ante O Val y se acerca a la lucha por subir

Tanto el cuadro valexo como la Cultural Maniños siguen en las dos últimas plazas, ahora a seis y doce puntos de la salvación

Redacción
16/02/2026 21:08
Mario David Pérez, entrenador del Miño
Mario David Pérez, entrenador del Miño
DANIEL ALEXANDRE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Además de confirmarlo como el mejor de los equipos de la delegación ferrolana que esta temporada forman parte del grupo 1 de Preferenre Futgal, la victoria conseguida por el Miño sobre O Val (1-3) le permite escalar hasta la séptima posición y situarse a solo cuatro puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Tercera –zona que cierra un Betanzos que, sin embargo, tiene un partido menos en su cuenta–. Así que en las doce jornadas que quedan, y con la permanencia más que encarrilada, ese será el objetivo de los jugadores que dirige Mario David Pérez.

La victoria de la escuadra miñense fue tras un derbi que llegó al descanso ya bastantes desnivelado con los goles marcados por Rubén Lozano –el segundo de ellos a través de un penalti–. A pesar de que el cuadro valexo mejoró su nivel en la segunda parte y redujo distancias co el tanto de Couce, su rival fue capaz de mantener la ventaja y sentenciar gracias al tanto de David Barreiro ya en el tiempo añadido del duelo.

Esta derrota mantiene a la escuadra naronesa en la penúltima plaza de la tabla clasificatoria, pero ahora a seis puntos de distancia de las plazas de permanencia, renta que espera neutralizar en lo que queda de campeonato.

Complicado

Para quien las cosas están cada vez más complicadas es para la Cultural Maniños, que en su visita al terreno de juego del San Tirso perdió (2-1). A pesar de que un gol de Hugo Cociña a poco del descanso había neutralizado el del rival al poco de empezar el partido, el empuje local en la segunda parte hizo que al final la victoria cayese de su parte.

La escuadra fenesa, con esta derrota, sigue cerrando la tabla clasificatoria de la categoría, ahora con doce puntos de desventaja sobre la zona de permanencia,

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El equipo naronés, a la izquierda

Doblete para El Castro en el Campeonato Autonómico de Laracha
Redacción
Castro, a la derecha, rompió un nuevo récord autonómico

Bruno Castro sigue volando y ahora lo hace hacia el Europeo
Miriam Tembrás
Díaz, levantando el trofeo que acredita el combinado gallego como campeón

Paso firme de Antón Díaz al oro estatal
Miriam Tembrás
Los jugadores celebran la victoria conseguida en Tenerife

El Racing de Ferrol está de vuelta en su hábitat natural
Juan Quijano