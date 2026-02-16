El Miño gana el derbi ante O Val y se acerca a la lucha por subir

Mario David Pérez, entrenador del Miño DANIEL ALEXANDRE

Además de confirmarlo como el mejor de los equipos de la delegación ferrolana que esta temporada forman parte del grupo 1 de Preferenre Futgal, la victoria conseguida por el Miño sobre O Val (1-3) le permite escalar hasta la séptima posición y situarse a solo cuatro puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Tercera –zona que cierra un Betanzos que, sin embargo, tiene un partido menos en su cuenta–. Así que en las doce jornadas que quedan, y con la permanencia más que encarrilada, ese será el objetivo de los jugadores que dirige Mario David Pérez.

La victoria de la escuadra miñense fue tras un derbi que llegó al descanso ya bastantes desnivelado con los goles marcados por Rubén Lozano –el segundo de ellos a través de un penalti–. A pesar de que el cuadro valexo mejoró su nivel en la segunda parte y redujo distancias co el tanto de Couce, su rival fue capaz de mantener la ventaja y sentenciar gracias al tanto de David Barreiro ya en el tiempo añadido del duelo.

Esta derrota mantiene a la escuadra naronesa en la penúltima plaza de la tabla clasificatoria, pero ahora a seis puntos de distancia de las plazas de permanencia, renta que espera neutralizar en lo que queda de campeonato.

Complicado

Para quien las cosas están cada vez más complicadas es para la Cultural Maniños, que en su visita al terreno de juego del San Tirso perdió (2-1). A pesar de que un gol de Hugo Cociña a poco del descanso había neutralizado el del rival al poco de empezar el partido, el empuje local en la segunda parte hizo que al final la victoria cayese de su parte.

La escuadra fenesa, con esta derrota, sigue cerrando la tabla clasificatoria de la categoría, ahora con doce puntos de desventaja sobre la zona de permanencia,