Narón acogerá el Gallego de selecciones comarcales

Río Seco concentrará toda la acción del campeonato Cedida

Ferrolterra continúa demostrando su amor y su pasión por el mundo del fútbol, especialmente en las categorías base. Esos sentimientos hacia este deporte provocan que la comarca siempre quiera conseguir las mejores competiciones para que se disputen en sus fronteras. Y eso es lo que ha conseguido Narón, que traerá, el próximo 17 de febrero, el Campeonato Gallego de selecciones comarcales masculinas para las categorías alevín e infantil.

El concello naronés, que cogerá el relevo de Mos, localización en la que tendrá lugar el sábado 14 el certamen femenino de las mismas divisiones, usará el Estadio Municipal de Río Seco para celebrar una competición que suele llamar mucho la atención. Concretamente, las selecciones de las distintas delegaciones autonómicas (A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo y también la subdelegación de A Costa) se darán cita en este recinto deportivo para vivir una jornada en la que se busca fomentar la competitividad, al tiempo de que los niños vivan una experiencia única.

En cuanto al formato, según explicó la Federación, los ocho combinados participantes se dividirán en dos grupos de cuatro, jugando una liguilla de todos contra todos. El que finalice primero de cada grupo luchará en la final por hacerse con el título. Asimismo, la gran novedad de la competición, que arrancará a las 10.00 horas, es que para la categoría alevín se sustituye el fútbol ocho por el fútbol siete. Esto se debe a que la Federación Española impuso esa modalidad en el Campeonato de España sub 12 y como este tipo de certámenes sirven como filtro para los seleccionadores, el organismo autonómico optó por esta modificación para que los jugadores puedan tener más posibilidades en los campeonatos de este estilo.