Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Futbol

Galicia se medirá a Canarias en la Copa de Regiones de la UEFA

La fase final de esta competición se disputará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Estadi Olímpic de Terrassa

Redacción
10/02/2026 20:33
Imagen del encuentro que disputó Galicia ante Asturias en A Malata
Imagen del encuentro que disputó Galicia ante Asturias en A Malata
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Casi dos semanas es el tiempo que ha tenido que esperar la selección gallega de fútbol aficionados para conocer su rival en la fase final de la Copa de Regiones en el ámbito nacional tras haber logrado su pase al derrota a Asturias en A Malata. Esa espera mereció la pena porque el combinado dirigido por el ferrolano Manolo García se medirá a Canarias el 27 de febrero en el Estadi Olímpic de Terrasa, aunque originalmente este duelo se iba a jugar en Madrid. 

La otra semifinal la disputarán Cataluña y Navarra, en la que ambas selecciones buscarán meterse en una final de esta fase nacional que tendrá lugar el 1 de marzo. Estos dos enfrentamientos tendrán mucha importancia, más de allá de jugarse estar en el duelo por título nacional, y es que quien gane ese último partido será el encargado de representar a España en la Copa de Regiones de la UEFA. 

Será sin duda un honor puesto que es el país que encabeza el palmarés de esta competición continental con cuatro títulos, los logrados por País Vasco (2005), Castilla y León (2009), Galicia (2023) y Aragón (2025). De todas ellas, el combinado “irmandiño” es el único de los que ganaron el título que sigue vivo en la competición, por lo que buscará por todos los medios volver a luchar por este entorchado. En caso de superar la semifinal contra Canarias y la final, el equipo dirigido por Manolo García se tendrá que ver las caras con Hungría, Israel y Letonia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Díaz -izq.- y Pérez -dcha.- en el cajón máster

Lluvia de medallas en Ourense, A Estrada y Pontevedra
Miriam Tembrás
Fochanca Canido

Entidades de Canido organizan su primer “roteiro polas fochancas” del barrio el domingo
Redacción
Hermida, con sus medallas

Blanca Hermida suma dos nuevos metales estatales
Redacción
C:\Users\fotografia ferrol\Desktop\Maica García, acompaña aos alumnos do curso de Animación sociocultural e turístico do IES Leixa na visita á exposición de maquetas de Carlos Macías. Oficina turismo Praza de España

La diversificación de la oferta incrementa las visitas a la oficina de turismo de la plaza de España
Redacción