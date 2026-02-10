Galicia se medirá a Canarias en la Copa de Regiones de la UEFA

Imagen del encuentro que disputó Galicia ante Asturias en A Malata Daniel Alexandre

Casi dos semanas es el tiempo que ha tenido que esperar la selección gallega de fútbol aficionados para conocer su rival en la fase final de la Copa de Regiones en el ámbito nacional tras haber logrado su pase al derrota a Asturias en A Malata. Esa espera mereció la pena porque el combinado dirigido por el ferrolano Manolo García se medirá a Canarias el 27 de febrero en el Estadi Olímpic de Terrasa, aunque originalmente este duelo se iba a jugar en Madrid.

La otra semifinal la disputarán Cataluña y Navarra, en la que ambas selecciones buscarán meterse en una final de esta fase nacional que tendrá lugar el 1 de marzo. Estos dos enfrentamientos tendrán mucha importancia, más de allá de jugarse estar en el duelo por título nacional, y es que quien gane ese último partido será el encargado de representar a España en la Copa de Regiones de la UEFA.

Será sin duda un honor puesto que es el país que encabeza el palmarés de esta competición continental con cuatro títulos, los logrados por País Vasco (2005), Castilla y León (2009), Galicia (2023) y Aragón (2025). De todas ellas, el combinado “irmandiño” es el único de los que ganaron el título que sigue vivo en la competición, por lo que buscará por todos los medios volver a luchar por este entorchado. En caso de superar la semifinal contra Canarias y la final, el equipo dirigido por Manolo García se tendrá que ver las caras con Hungría, Israel y Letonia.