El empate del Miño evita un pleno de derrotas locales en Preferente

O Val perdió frente al victoria Germán Barreiros

Sólo el empate del Miño salvó a los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal del pleno de derrotas en sus partidos de la vigésimo primera jornada liguera. Estos resultados mantienen al cuadro miñense en la octava plaza, a siete puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Tercera, mientras que O Val y Cultural Maniños están en la penúltima y última plaza de la clasificación, a cuatro y diez puntos, respectivamente, de la zona de permanencia en la categoría.

A pesar de adelantarse en los compases iniciales gracias a un gol de Rubén Lozano, el Miño vio cómo su rival le empataba mediada la segunda parte. Este tanto, además, llegó justo antes de que la escuadra dirigida por Mario David Pérez se quedara en inferioridad por la expulsión de Astray, lo que hizo que ya no tuviese tanta fuerza para llevarse los tres puntos.

Locales

Los otros representantes locales saldaron con derrota unos encuentros que jugaron como locales. El primero en hacerlo fue O Val, que perdió ante el Victoria (0-2) en un partido condicionado por el estado del terreno de juego, lo que provocó que apenas hubiese ocasiones. El cuadro herculino, sin embargo, aprovechó dos por medio de Álex Pérez –la primera con un penalti– que tuvo en el tramo final para llevarse los puntos.

Mientras, la Cultural Maniños perdió ante un rival como el Dubra (0-1), que también está inmerso en la lucha por la permanencia, en un partido que se decantó con un gol visitante mediada la segunda parte. El cuadro fenés, aun así, no dejó de intentarlo.