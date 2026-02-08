El Somozas, sin fortuna ante un Silva necesitado y con premio

Los verdiblancos jugaron con uno más desde el minuto 81 Javier Alborés

El Somozas regresó sin puntos en su visita al Silva (1-0) en un partido vital para las opciones de permanencia en Tercera de los locales y que supone la primera derrota de los de Stili desde finales del pasado diciembre.

Un gol de Iago Pérez a los 66 minutos decantó un choque típico de A Grela, con mucho juego directo y una buena dosis de sufrimiento para los locales, con los somocenses jugando con uno más en la recta final. No pasó demasiado en una primera mitad en la que se dieron todos los ingredientes para que así fuera. Fueron los herculinos los que se mostraron más intensos al principio y tuvieron sus dos primeros acercamientos por medio de Álvaro Rey y Adri Vázquez, sin problemas para Iago.

Pasado el cuarto de hora llegó la primera verdiblanca con un tiro desde la frontal de Asier que detuvo en dos tiempos Minibugy. Fue la única reseñable del Somozas hasta el descanso, algo en lo que tuvo mucho que ver el esfuerzo de los silvistas a la hora de evitar que pisaran zonas peligrosas.

Quizá eso le penalizó en ataque, por aquello de la manta corta que es el fútbol, y sólo un par de intentos de João sin peligro merecieron la categoría de acercamiento. Durante los primeros minutos de la segunda parte el Somozas adelantó un poco sus líneas y jugó más en campo del Silva, pero seguían sin llegar verdaderas ocasiones de peligro. Era cuestión de tiempo, pues a los 55 minutos Cambón remató fuera en el área pequeña tras una buena jugada por banda derecha de Lucas Fanego.

La acción clave del partido iba a nacer de una conducción por derecha de Álvaro Rey. El ex del Somozas sacó un centro al área que hizo bueno Iago Pérez. Control de espaldas y gol a la media vuelta con la zurda. Stili intentó mover con un triple cambio, mientras el Silva se blindaba con la entrada de Bili. El Somozas inquietaba, pero no concretaba. La mejor para los de Stili estuvo en un centro lateral de Cabarcos que remató forzado Sanmartín y se marchó junto al palo izquierdo de Minibugy. Sin acierto y sin puntos.