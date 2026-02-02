Mi cuenta

+Futbol

El Miño gana al Victoria y se aúpa a la octava posición

O Val y Cultural Maniños perdieron y siguen en los puestos de descenso de Preferente

Redacción
02/02/2026 17:30
El cuadro miñense ganó "in extremos" al Victoria
CEDIDA
De los tres representantes de la delegación ferrolana que hay en el grupo 1 de Preferente Futgal, sólo el Miño saldó con victoria su partido de la vigésima jornada del campeonato liguero. El triunfo a domicilio conseguido sobre el Victoria (1-2) le hace escalar a la octava posición y empatar a puntos con un rival que, sin embargo, le tiene ganado el “average” particular. Pero esta victoria lo acerca a siete de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Tercera.

Un gol de penalti marcado por Rubén Lozano en el tiempo de prolongación le dio la victoria el cuadro miñense, que ya se había adelantado en el marcador con un tanto del mismo jugador en la primera parte. Sin embargo, el Victoria empató nada más empezar la segunda mitad y, cuando parecía que el encuentro ya iba a quedar así, la pena máxima final le dio los tres puntos a la escuadra dirigida por Mario David Pérez.

Peor le fueron las cosas a las otras dos escuadras de la comarca que hay en el grupo 1, que están en posiciones de descenso y que jugaban en esta ocasión fuera de casa. Así, O Val perdió con claridad en su visita al Paiosaco (3-0), un oponente que está a tres puntos de distancia y que con esta victoria se distancia en seis, además del “average”, de la escuadra de Ferrolterra.

Mientras, el colista de la competición, la Cultural Maniños, sucumbió ante un rival directo por la permanencia como es el Sigüeiro (3-2). Los dos goles que esta escuadra marcó en la primera parte complicaron las cosas para la formación fenesa que, a pesar de que reaccionó tras el descanso, no llegó a empatar.

