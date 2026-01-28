Galicia liquida a Asturias en cuatro minutos (3-0)

La selección gallega celebra su triunfo ante Asturias Daniel Alexandre

La selección gallega liquida a Asturias en cuatro minutos mágicos para meterse en la "final four" de Madrid por tercera vez consecutiva.

Quizá por jugar en un escenario tan imponente como es A Malata o por el frío que hacía en el templo ferrolano, lo cierto es que el encuentro comenzó con muy poco ritmo y mucho lucha en el mediocampo. Ninguna selección quería dar un paso falso. Nadie quería arriesgar lo más mínimo. Sin embargo, en esa tesitura, el cuadro asturiano estaba cómodo, ya que tenía la posesión, mientras que Galicia esperaba en su campo para contragolpear.

Conforme pasaron los minutos, los de Manolo García empezaron a adelantar líneas y generar más peligro. Sin embargo, ni Noel ni Lombao fueron capaces de perforar la meta defendida por Aless Domínguez. Con todo, algo había cambiado en el partido y era que los gallegos estaban muy crecidos y los asturianos nerviosos ante esos acercamientos. Y se pusieron aun más cuando Atib mandó un balón larguísimo para Noel, el ‘16’ irmandiño recogió el balón, llegó a la línea de fondo y puso un centro medido para que Lucas Camba, llegando desde segunda línea, cabecease el esférico para poner el 1-0 en el marcador.

Ese tanto, que levantó muchos aplausos en A Malata, dio energías renovadas a los suyos que siguieron apretando para buscar el segundo antes del descanso. Sin embargo, se toparon con un conjunto asturiano que, lejos de notar el golpe, se creció ante él y buscó dominar más a través de la posesión de balón, pero sin tener muchas ocasiones claras debido al buen hacer de la defensa gallega, que estaba muy expeditiva.

Acción-reacción

No obstante, en una acción de estrategia, los visitantes estuvieron a punto de empatar, ya que Uche Ekeneme logró cabecear el balón a dentro de la portería tras una mala salida de Atib, pero el colegiado, después de consultarlo con el línea, anuló el tanto debido a que el ‘5’ asturiano estaba en posición antirreglamentaria. Galicia respiró aliviada y logró conservar su ventaja hasta el entretiempo.

El descanso le sentó bien al combinado dirigido por Manolo García, ya que en los primeros compases tuvo varias ocasiones para marcar, siendo la de Juan Cambón la más clara, pero su remate se marchó ligeramente alto. Galicia lo siguió intentando, esta vez por medio de Achore Nilo, pero tampoco estuvo acertado. Con todo, eso dio igual porque seguía mandando en el marcador. José Clemente, para tratar de acabar con él, movió el banquillo, pero no funcionó.

Su equipo siguió sin responder y lo acabó pagando caro. Tras un mal pase de Mikel, Adrián Lombao recuperó el balón, avanzó hacia el área rival, recortó a un rival y con su pierna menos hábil mandó el balón lejos del alcance de Aless Domínguez. Pero la cosa no quedó ahí, porque cuatro minutos después, un despeje de Dopico se convirtió en el tercer tanto gallego, porque Domínguez falló en la recepción del balón y eso lo aprovechó Juan ­Cambón para dejar sentenciado el encuentro para alegría de los 600 espectadores que acudieron a A Malata.

Ese tanto dolió mucho al cuadro asturiano, que bajó los brazos. No creían en la remontada, mientras que su rival buscó engrosar el resultado, pero sin desproteger su potería, ya que no quería encajar. Dispuso de más ocasiones, pero la puntería le fue esquiva. Con todo, eso dio igual porque la victoria ya estaba asegurada y sólo quedaba festejar. Algo que hicieron nada más acabar un encuentro. Ahora, ya tendrán que esperar para conocer a su rival en la Final Four que se disputará el 1 de marzo en Madrid.