Galicia, en busca de la final nacional

Una alineación de Galicia en la fase previa FUTGAL

El acceso a la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA es el botín al que aspira la selección gallega de aficionados en el partido que lo enfrenta a la de Asturias este miércoles –18.00 horas, A Malata–. Es una de las cuatro eliminatorias de las que saldrán los clasificados para la fase final nacional de este certamen, etapa previa a una fase continental en la que Galicia ya estuvo hace un par de ediciones, cuando se proclamó campeón allá por el mes de junio del año 2023.

Además de por jugar en Ferrol, la selección gallega de aficionados tiene una estrecha vinculación con Ferrolterra. Empezando por el cuerpo técnico de la formación autonómica, en el que el ferrolano Manolo García está a la cabeza y del que también forman parte José Luis Fontao y Iván Balaguer como asistentes, además de Samuel Martínez ejerciendo las funciones de entrenador de porteros. Pero también por la plantilla, porque los jugadores del Somozas Dopico y Juan Cambón están entre los 18 citados para hacer frente a este partido. Ellos dos, junto al resto de integrantes de la escuadra, intentarán ganar este enfrentamiento para, de esta manera, jugar la final a cuatro de la fase nacional de esta competición, a la que acceden los otros tres vencedores de las eliminatorias que se van a jugar entre el miércoles y el jueves.

Entrada

A Malata se prepara para recibir una buena entrada para presencia este partido. Con entrada libre y gratuita, los interesados en asistir al encuentro pueden adquirir su localidad en la sede de la delegación ferrolana de la Federación Galega de Fútbol (Venezuela, 4) o en la del Racing, además de en las taquillas del estadio desde una hora antes de que dé comienzo el encuentro, es decir, a partir de las 17.00 horas.

La selección gallega completó su preparación con la sesión de entrenamiento que realizó ayer en el campo de hierba artificial de Río Seco. Fue la última sesión para llegar en las mejores condiciones al partido de hoy, en el que aspira a la victoria. l