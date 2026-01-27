Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Futbol

Galicia, en busca de la final nacional

La selección gallega de aficionados, dirigida por Manolo García, espera ganar a Asturias para clasificarse

Juan Quijano
Juan Quijano
27/01/2026 22:14
Una alineación de Galicia en la fase previa
Una alineación de Galicia en la fase previa
FUTGAL
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El acceso a la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA es el botín al que aspira la selección gallega de aficionados en el partido que lo enfrenta a la de Asturias este miércoles –18.00 horas, A Malata–. Es una de las cuatro eliminatorias de las que saldrán los clasificados para la fase final nacional de este certamen, etapa previa a una fase continental en la que Galicia ya estuvo hace un par de ediciones, cuando se proclamó campeón allá por el mes de junio del año 2023.

Además de por jugar en Ferrol, la selección gallega de aficionados tiene una estrecha vinculación con Ferrolterra. Empezando por el cuerpo técnico de la formación autonómica, en el que el ferrolano Manolo García está a la cabeza y del que también forman parte José Luis Fontao y Iván Balaguer como asistentes, además de Samuel Martínez ejerciendo las funciones de entrenador de porteros. Pero también por la plantilla, porque los jugadores del Somozas Dopico y Juan Cambón están entre los 18 citados para hacer frente a este partido. Ellos dos, junto al resto de integrantes de la escuadra, intentarán ganar este enfrentamiento para, de esta manera, jugar la final a cuatro de la fase nacional de esta competición, a la que acceden los otros tres vencedores de las eliminatorias que se van a jugar entre el miércoles y el jueves.

Entrada

A Malata se prepara para recibir una buena entrada para presencia este partido. Con entrada libre y gratuita, los interesados en asistir al encuentro pueden adquirir su localidad en la sede de la delegación ferrolana de la Federación Galega de Fútbol (Venezuela, 4) o en la del Racing, además de en las taquillas del estadio desde una hora antes de que dé comienzo el encuentro, es decir, a partir de las 17.00 horas.

La selección gallega completó su preparación con la sesión de entrenamiento que realizó ayer en el campo de hierba artificial de Río Seco. Fue la última sesión para llegar en las mejores condiciones al partido de hoy, en el que aspira a la victoria. l

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El equipo ferrolano espera encadenar un nuevo triunfo

El Racing de Ferrol, ante el reto de enlazar dos éxitos
Juan Quijano
El equipo femenino del Marina, junto con el presidente de la Federación

El Marina Ferrol femenino se queda a un paso de la gloria en la Copa Gallega
Redacción
Antonio Leira desveló la sede para esta nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación

Última llamada para la Gala do Deporte da Deputación da Coruña
Redacción
Iria Martínez, en el centro del podio, con su medalla de oro

Lluvia de medallas para la delegación local en la Liga Rías Altas
Redacción