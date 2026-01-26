Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Futbol

Jornada sin derrotas para los locales en Preferente

Las victorias de O Val y Cultural Maniños renuevan sus esperanzas de salvarse

Redacción
26/01/2026 22:26
Los jugadores de O Val celebran su última victoria
Los jugadores de O Val celebran su última victoria
CEDIDA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

No renuncian a la permanencia los dos representantes de la delegación local peor clasificados del grupo 1 de Preferente Futgal. Tanto O Val como Cultural Maniños saldaron con victoria sus partidos de la decimonovena jornada liguera así que, a pesar de que siguen en la zona de descenso, se acercan a los puestos de permanencia. Mientras, el Miño completó la jornada sin derrotas de las escuadras locales gracias el empate que cosechado en casa ante el líder de la categoría.

En cuanto a O Val, que jugó en el campo de O Cadaval en vez de en el de Sinde, un tanto de Diego González en el tiempo de prolongación le dio la victoria ante el Pol (1-0), al que adelanta en la tabla clasificatoria gracias a este resultados. Así que el cuadro valexo ocupa ahora la decimosexta y antepenúltima plaza en la clasificación, pero ve los puestos de salvación a solo dos puntos de distancia a falta de 15 jornadas para el final de la liga.

Colista

El que sigue en la última plaza, pero ahora viendo los lugares de permanencia a ocho puntos –uno menos de lo que lo separan de esta zona la semana pasada– es la Cultural Maniños gracias a la victoria que consiguió sobre el Cidade de Ribeira (2-1). Dos goles de Juli en la primera parte allanaron las cosas para el cuadro fenés que, pese a que en la segunda mitad el rival redujo distancias y jugó en superioridad numérica por la expulsión de Javi Miragaya, aguantó. El club, además, homenajeó al lesionado Ángel Sánchez.

Finalmente, un tanto de Rubén Lozano en el tramo final del partido permitió al Miño empatar ante el Lalín (1-1), que sigue en la primera plaza. Su rival, mientras, es noveno. l

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La doctora Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva del hospital Ribera Juan Cardona

Hemorroides: cómo prevenirlas y tratarlas a tiempo
Redacción
Primeiro encontro do ciclo, arredor da obra “A velada de Londres”

O director da película “A esmorga”, Ignacio Vilar, convidado a Ferrol polas “Leituras Medulianas”
Redacción
Zavala no concerto que ofreceu no verán de 2025 no Nachiños Fest

Zavala pecha febreiro na Piruchela, en Neda: “sempre imos voltar ás asociacións”
Rita Tojeiro Ces
La formación se desarrollará en el Centro Cultural Universitario

El curso de fotografía documental con Bandia Ribeira abre el plazo de matrícula este martes
Redacción