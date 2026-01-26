Jornada sin derrotas para los locales en Preferente

Los jugadores de O Val celebran su última victoria CEDIDA

No renuncian a la permanencia los dos representantes de la delegación local peor clasificados del grupo 1 de Preferente Futgal. Tanto O Val como Cultural Maniños saldaron con victoria sus partidos de la decimonovena jornada liguera así que, a pesar de que siguen en la zona de descenso, se acercan a los puestos de permanencia. Mientras, el Miño completó la jornada sin derrotas de las escuadras locales gracias el empate que cosechado en casa ante el líder de la categoría.

En cuanto a O Val, que jugó en el campo de O Cadaval en vez de en el de Sinde, un tanto de Diego González en el tiempo de prolongación le dio la victoria ante el Pol (1-0), al que adelanta en la tabla clasificatoria gracias a este resultados. Así que el cuadro valexo ocupa ahora la decimosexta y antepenúltima plaza en la clasificación, pero ve los puestos de salvación a solo dos puntos de distancia a falta de 15 jornadas para el final de la liga.

Colista

El que sigue en la última plaza, pero ahora viendo los lugares de permanencia a ocho puntos –uno menos de lo que lo separan de esta zona la semana pasada– es la Cultural Maniños gracias a la victoria que consiguió sobre el Cidade de Ribeira (2-1). Dos goles de Juli en la primera parte allanaron las cosas para el cuadro fenés que, pese a que en la segunda mitad el rival redujo distancias y jugó en superioridad numérica por la expulsión de Javi Miragaya, aguantó. El club, además, homenajeó al lesionado Ángel Sánchez.

Finalmente, un tanto de Rubén Lozano en el tramo final del partido permitió al Miño empatar ante el Lalín (1-1), que sigue en la primera plaza. Su rival, mientras, es noveno. l