A Malata, preparada para ver al equipo gallego de aficionados

Dos jugadores del Somozas están en la convocatoria hecha por Manolo García para un partido que tendrá entrada libre

Redacción
26/01/2026 22:47
Juan Cambón, del Somozas, en un partido de la primera fase
Juan Cambón, del Somozas, en un partido de la primera fase
FUTGAL
El estadio de A Malata ya está preparado para acoger mañana, a partir de las 18.00 horas, el partido de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA en el que la selección gallega de aficionados se enfrentará a la de Asturias en busca del pase a la fase final nacional. Será uno de los cuatro encuentros que se disputen en esta ronda, de la que saldrán los cuatro clasificados para el tramo decisivo a nivel estatal que se celebrará el próximo 1 de marzo.

La entrada para todos los que quieran ver este encuentro será libre y gratuita, pero para acceder al recinto será necesario retirar previamente la localidad. Este trámite se puede realizar en la sede de la delegación ferrolana de la Federación Galega de Fútbol (Venezuela, 4), en las oficinas que el Racing tiene en el estadio de A Malata o en las taquillas del estadio antes del enfrentamiento. Se espera por ello que se puede registrar una buena entrada para ver este enfrentamiento.

Locales

Dos jugadores del Somozas, el defensa Dopico y el delantero Juan Cambón, están entre los 18 convocados por el seleccionador gallego, el ferrolano Manolo García. para disputar el encuentro. En él, los jugadores del grupo gallego de Tercera División esperan demostrar el nivel que hace de esta zona una de las de más capacidad dentro de la quinta categoría del fútbol que se juega en España.

En la primera fase de la competición, la selección de Galicia superó a las de Castilla y León y Andalucía para conseguir el pase. La intención de la formación gallega es llegar de nuevo a la fase europea del certamen.

