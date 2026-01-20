Mi cuenta

+Futbol

Europa llega a A Malata y Manolo García vuelve con la Copa de Regiones

El próximo miércoles 28 se disputa la fase intermedia del trofeo continental 

Redacción
20/01/2026 22:18
Ansede, Aldrey, Prieto y García, en la presentación del duelo ante Asturias
Ansede, Aldrey, Prieto y García, en la presentación del duelo ante Asturias
Daniel Alexandre
En un mes de enero de reencuentros en A Malata, el que se producirá el próximo miércoles 28 será el de otro extécnico racinguista con el banquillo del estadio ferrolano. En esta ocasión, y después de haberlo hecho Míchel Alonso, lo hará un Manolo García que regresa a la que fue su casa, tanto como segundo como primer técnico durante casi 50 partidos, ahora como preparador de la selección gallega

Será con motivo del partido entre Galicia y Asturias que, a las 18.00 horas, se disputará en el campo de la ciudad naval y en cuya presentación estuvo tanto el propio García, como el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede; el dirigente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, y el edil de Deportes, Ricardo Aldrey.

Para mí, sin duda, es un día especial. Un día que probablemente no contaba, volver a estar dirigiendo en este estadio”, relataba García, “se nos da esta posibilidad y vamos a tratar de aprovecharla. Todos estamos muy ilusionados”. Un equipo gallego que tiene que ganar a Asturias para estar en la fase final en Madrid el próximo 1 de marzo y pelear por el que sería su segundo título.

Esta ciudad está preparada para realizar grandes eventos deportivos”, apuntaba Aldrey. Un choque para el que la entrada será gratuita, si bien habrá que recoger unas invitaciones tanto la delegación de la Federación Galega, en las oficinas del Racing o poco antes del inicio del duelo en el estadio.

