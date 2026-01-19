Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fútbol

El Miño logra un punto milagroso, mientras que a O Val se le escapan tres

El conjunto de Mario David remontó dos goles en el tiempo añadido

Redacción
19/01/2026 18:52
Imagen de archivo de un encuentro de O Val frente al victoria
Imagen de archivo de un encuentro de O Val frente al victoria
German Barreiros
La jornada 18 de la Preferente Futgal dejó dos caras de la moneda muy diferenciadas. La más positiva fue la del Miño, que logró empatar en la última jugada del partido ante el Paiosaco (3-3), mientras que a O Val le sucedió todo lo contrario contra el San Tirso, ante el que firmó las tablas (1-1). La Cultural Maniños, por su parte, no pudo contra un Órdenes que sigue escalando (1-0). 

La gran alegría recayó para el conjunto entrenado por Mario David. Aunque el choque empezó mal con el tanto de José Vázquez, lo cierto es que pudo empatar antes del descanso por medio de Hugo Mato. Sin embargo, poco duró la alegría porque Manuel Mato puso el 2-1 antes del descanso. Este tanto afectó mucho al Miño, que nada más empezar encajó el tercero, obra de Iván Torres. No obstante, cuando el Paiosaco celebraba los tres puntos, llegó el milagro. Primero anotó Rubén Lozano un penalti y luego, en la última jugada del duelo, Víctor Seco puso el 3-3 definitivo. 

Si el Miño fue la cara, la cruz fue para O Val. El conjunto de Xaqui Rico, que jugó un gran partido, se adelantó pronto en el marcador debido al tanto de Diego González, pero una diana de Daniel Pájaro propició que el San Tirso rescatase un punto. Por último, el Maniños cedió ante Órdenes gracias a un gol de Pablo Mouriño en la primera mitad. 

