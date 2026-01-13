A Malata acogerá la fase intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA

Imagen área del estadio de A Malata AEIG

Ya tenemos fecha y sede para la fase intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA. El duelo que disputará Galicia con Asturias se dirimirá en el estadio de A Malata el próximo 28 de enero a las 18.00 horas.

Así lo ha dado a conocer la Federación Gallega de Fútbol, que tachó este compromiso como trascendental para un cuadro irmandiño que buscará vencer a sus vecinos asturianos y así conseguir el billete para la fase nacional, que se disputará en formato Final Four el 1 de marzo. En esa ronda, les esperarán los ganadores del Cataluña-Aragón, el Navarra-País Vasco y el Canarias-La Rioja. Allí, todos las selecciones clasificadas lucharán por ser el representante español en una competición europea que Galicia tiene en sus vitrinas.

Pero antes, el combinado autonómico deberá vencer a Asturias, un rival muy peligroso y que no pondrá nada fácil las cosas. Por este motivo y aprovechando que se juega en casa, la federación indicó que las entradas para este choque serán gratuitas, ya que buscan el mejor ambiente posible.