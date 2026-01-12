Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Futbol

O Val rasca un importante punto ante un Dubra rival directo

Los de Xaqui remontaron el tanto sufrido en la primera jugada en una jornada con derrotas para Miño y Cultural Maniños

Redacción
12/01/2026 21:56
Un momento del duelo entre la formación valexa y el Victoria
Germán Barreiros
Germán Barreiros
Tres duelos a domicilio para la representación local en la decimoséptima jornada del grupo uno de Preferente Futgal y sólo un punto de regreso de a la comarca. El conjunto de O Val regresó de las vacaciones navideñas todavía con la estela del triunfo firmado antes de irse de parón ante el Sigüeiro. Un respiro al que los de Xaqui añadieron un poco más de aire con el empate firmado en su visita al Dubra y frente al que consiguieron un celebrado punto (1-1). Un encuentro en el que los valexos tuvieron que remontar el rapidísimo gol de Borja Gándara que anotó a los diez segundos, en su primera ocasión y aprovechando dos rechaces para plantarse delante de Marcos Rodríguez, batirlo y hacer el 1-0. 

Los de Rico salvaron otra muy clara del Dubra y consiguieron empatar al acertar Carlos Alberto Morán en el minuto 84 una pena máxima (1-1). Manu Pol tuvo en sus botas el tiro de la victoria, si bien el portero anfitrión estiró lo justo el pie para evitar el gol de la victoria naronesa. Cuatro puntos en dos partidos que sitúan a los de Xaqui a tres puntos de un Pol que marca esa salvación.

No pudieron comenzar puntuando ni un Miño, que encadenó su tercera derrota seguida, ni una Cultural que sumó la cuarta seguida. Los miñenses cedieron en casa del líder, un Negreira que sentenció en la recta final con dianas de Herguedas y Alberto Freire en los minutos 73 y 83. Un último cuarto de hora que también fue catastrófico para la Cultural, ya que fue en el 78 y 83 cuando el Sofan hizo sus goles, con Joel Negreira y Pablo García como protagonistas y con los de Fene hundiéndose un poco más en la última posición, tras el triunfo del Sigüeiro y el anteriomente citado empate entre Dubra y O Val.

