+Futbol

El equipo juvenil del Racing de Ferrol continúa con su mejoría, pero sin sumar victorias

El conjunto empató a cero con el Lugo, un rival directo

Redacción
11/01/2026 21:12
Mario Álvarez, en una imagen de archivo, centra un balón
Mario Álvarez, en una imagen de archivo, centra un balón
Patricia G. Fraga
El Racing juvenil continúa dando muestras de su mejoría desde la llegada de Míchel Alonso. A pesar de que el técnico está ejerciendo de entrenador en el primer equipo, su segundo, Antonio Ramos, y Álex López continuaron las directrices mostradas la semana anterior. No obstante, a pesar de ellos, no pudieron pasar del empate ante el Lugo (0-0), lo que les sigue manteniendo muy lejos de las posiciones que otorgan la salvación. 

El conjunto verde sabía de la importancia de este choque, ya que se medía a un rival directo por la permanencia. Tenía que dar su máximo si quería sacar los tres puntos de su visita a A Cheda. Sin embargo, aunque tuvo momentos muy buenos de juego, le faltó puntería en los instantes clave. Además, el Lugo también les generó mucho peligro, algo que hizo que les entrase algo de miedo y no se prodigasen tanto en ataque durante la segunda mitad. 

Aun así, el equipo llegaba con más o menos peligro, especialmente Darek, que llegó procedente del Somozas. Sin embargo, en el minuto 80 fue expulsado por protestar de forma ostensible contra el colegiado del encuentro tras una decisión que creyó errónea. Con uno menos, el Racing aguantó el resultado, lo que le sirve para seguir con su mejoría, pero que no le basta para ganar partidos en la División de Honor Juvenil. 

