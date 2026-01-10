Los juveniles del Racing de Ferrol inician la segunda vuelta liguera

El Racing juvenil espera mejorar sus resultados Daniel Alexandre

El debut de Míchel Alonso al frente del equipo juvenil del Racing se saldó con derrota, pero el desarrollo del partido, sobre todo de la segunda mitad, permite mirar al futuro con cierto optimismo. Así que en partidos como el que enfrenta al cuadro verde con el Lugo este domingo –12.30 horas, A Cheda– espera sumar los tres puntos para, de esta forma, derrotar a un rival directo y recortar distancias con la zona de permanencia, ahora a ocho puntos.

La presencia de Míchel Alonso con el primer equipo hará que su ayudante, Antonio Ramos, y Álex López estén al frente de la escuadra de la ciudad naval para intentar lograr la victoria.