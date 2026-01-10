Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Futbol

Los juveniles del Racing de Ferrol inician la segunda vuelta liguera

El cuadro verde visita al Lugo, también involucrado en la lucha por la permanencia

Redacción
10/01/2026 21:36
Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares
El Racing juvenil espera mejorar sus resultados
Daniel Alexandre
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El debut de Míchel Alonso al frente del equipo juvenil del Racing se saldó con derrota, pero el desarrollo del partido, sobre todo de la segunda mitad, permite mirar al futuro con cierto optimismo. Así que en partidos como el que enfrenta al cuadro verde con el Lugo este domingo –12.30 horas, A Cheda– espera sumar los tres puntos para, de esta forma, derrotar a un rival directo y recortar distancias con la zona de permanencia, ahora a ocho puntos.

La presencia de Míchel Alonso con el primer equipo hará que su ayudante, Antonio Ramos, y Álex López estén al frente de la escuadra de la ciudad naval para intentar lograr la victoria.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Cola en una administración de Loterías

La Primitiva deja 16.000 euros en el municipio de Cariño
Redacción
Partido entre el Baxi y el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Ha sido el partido más completo a nivel defensivo del año”
Iago Couce
Comedores escolares

Neda destina 25.000 euros al servicio de madrugadores y comedores de los colegios
Redacción
Depósito de voluminosos en San Sadurniño

San Sadurniño hace un llamamiento al civismo para evitar depósitos de voluminosos
Redacción