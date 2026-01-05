Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Futbol

La Copa Ferrol ya sabe quiénes estarán en octavos de final

La eliminación del Galicia de Mugardos, actual campeón del certamen, sorpresa de la primera ronda del torneo de KO

Redacción
05/01/2026 20:56
El Eume Deportivo derrotó con claridad al San Pedro
El Eume Deportivo derrotó con claridad al San Pedro
DANIEL ALEXANDRE
La Copa Ferrol de fútbol aficionado ya conoce el nombre de los 16 equipos que jugarán los octavos –ronda programada, también a partido único, para el 17 de febrero (Martes de Carnaval)–. La primera eliminatoria del torneo del KO se completó el pasado fin de semana con la sorpresa de la caída del actual campeón, el Galicia de Mugardos, que quedó apeado en la tanda de penaltis de la eliminatoria que lo enfrentó al Narón, ante el que empató (1-1) –también el Cedeira se quedó fuera del torneo del KO al perder ante el Cariño en la tanda de penaltis tras la igualada previa (2-2)–. Mientas, los tres equipos de Preferente que hay en competición consiguieron su pase a la siguiente ronda con más o menos problemas.

A pesar de ejercer de visitantes por el hecho de ser de superior categoría, las otras escuadras de Primera Futgal que jugaron el pasado fin de semana sus partidos de dieciseisavos de final. Perlío, Meirás y Eume Deportivo ganaron sus partidos de una manera más o menos cómoda por lo visto en el marcador, así que pasan de ronda y siguen con opciones de acabar luchando por el principal certamen de modestos.

Ahora, en la ronda de octavos de final de la Copa Ferrol entrarán en liza los tres equipos que habían quedado exentos de competir en la primera ronda de la competición, que son el As Pontes, el Cebarca y el Canido.

