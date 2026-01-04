Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Futbol

Los juveniles del Racing de Ferrol caen otra vez pero dan señales de mejoría

Míchel Alonso debutó al frente del equipo ferrolano cayendo ante el Arosa (2-0) tras realizar una gran segunda parte

Redacción
04/01/2026 22:01
Imagen del partido de juveniles entre el Arosa y el Racing
Imagen del partido de juveniles entre el Arosa y el Racing
GONZALO SALGADO
No pudo Míchel Alonso estrenar su etapa al frente el equipo juvenil del Racing con victoria. Al contrario, la derrota que encajó frente al Arosa (2-0) le hace acabar la primera vuelta del campeonato liguero del grupo 1 de División de Honor de la categoría en la última plaza

Pero el nivel dado en la segunda parte del encuentro, en el que hizo sufrir a su rival aunque le faltó acierto en sus ocasiones, le hace ser optimista de cara a remontar los ocho puntos de desventaja que tiene con la zona de salvación.

El gol marcado por el local Pablo en el primer minuto de juego marcó el desarrollo del partido. Fue un reflejo de la mayor intensidad con la que salió la escuadra de Vilagarcía ante un rival que, a pesar de que apenas sufrió, casi no fue capaz de crear ocasiones para marcar.

Todo lo contrario que tras el descanso en el que, cambio de disposición incluido –pasó a jugar con defensa de tres y carrileros– dominó el choque claramente. Sin embargo, su falta de acierto en las opciones de que dispuso lo condenaron.

