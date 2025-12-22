O Val vuelve a ganar tras once duelos sin hacerlo

El equipo naronés derrotó con solvencia al Sigüeiro DANIEL ALEXANDRE

...Y a la duodécima, O Val volvió a ganar. La victoria sobre el Sigüeiro (2-0) en el partido de la decimosexta jornada que los enfrentó en Sinde pone fin a la mala serie de resultados que arrastraba –once partidos sin conocer la victoria, incluidas diez derrotas–. Y, aunque no lo saca de los cuatro últimos puestos –los que condenan con toda seguridad al descenso a Primera Galicia y que se quedan a tres puntos de distancia–, sí le permite adelantar a su víctima y subir a la decimoquinta plaza.

Un gol de Diego González antes de que se completase el primer cuarto de hora de partido puso por delante a la escuadra valexa, que se mostró superior en la primera parte. Tras mantener la ventaja de una manera más o menos cómoda, a poco menos de veinte minutos para el final Marcos Vilela marcó un segundo gol que terminó de dar forma al triunfo valexo, que no pierde comba con respecto a las plazas que dan la permanencia al final de la liga regular.

La de O Val fue la única victoria de los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal. Los otros dos saldaron sus partidos con sendas victorias. El mejor clasificado de los locales en la competición, el Miño, perdió en su feudo ante el Pol (0-1), lo que le hace bajar al noveno puesto y quedarse a nueve puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Tercera al final de la liga regular. Un gol de Diego Rey en el primer minuto de juego le dio la victoria a la escuadra lucense, que se mantiene de esta manera fuera de las posiciones de descenso.

En ellos sigue la Cultural Maniños con su derrota frente al Lalín (1-4). A pesar de que en la primera parte fue capaz de neutralizar, gracias al acierto de Javi Casteleiro en el lanzamiento de un penalti, el gol con el que la formación del Deza se había adelantado, tras el descanso el cuadro visitante demostró el nivel que le hace estar en la segunda posición. Así, con tres goles más, la escuadra fenesa se queda en la última posición de la tabla clasificatoria de la categoría.