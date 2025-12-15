Pleno de derrotas para los representantes locales en la jornada de Preferente

El cuadro valexo ocupa la penúltima posición EMILIO CORTIZAS

Todo fueron derrotas para los tres representantes que la delegación ferrolana tiene en el grupo 1 de Preferente Futgal con motivo de la decimoquinta jornada del campeonato liguero. Ni el Miño –el mejor clasificado de todos y el único que ejerció de local– ni O Val ni Cultural Maniños –situados en la zona de descenso y que jugaron a domicilio– fueron capaces de sumar en los penúltimos partidos de liga que se jugaron en 2025.

La derrota que el Miño encajó en el encuentro de rivalidad vecinal que lo enfrentó al Betanzos (0-2) le impide superar en la clasificación a un rival que se cuela en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Tercera Federación y que ahora lo aventaja en la tabla en seis puntos. Dos goles en la segunda parte –el primero del fenés Alberto Leira– fueron las causantes de la derrota de la escuadra dirigida por Mario David Pérez.

Diferentes

Las derrotas de O Val y Cultural Maniños, mientras, fueron de diferente signo. La del equipo naronés llegó ante un rival más o menos directo en la lucha por la permanencia que gracias a su triunfo (1-0), sellado con un gol en la segunda mitad, aventaja al cuadro valexo en siete puntos. La formación que dirige Xaqui Rico se queda en la penúltima plaza con solo diez puntos.

Un punto menos y una posición por debajo de O Val está la Cultural Maniños, equipo que cayó goleado en su visita al líder, el Negreira (4-0). Un gol en la primera parte y tres en la segunda dieron cuenta de la diferencia que hay entre ambas escuadras –casi treinta puntos–, así que para la formación fenesa perder un duelo así no es tan grave como ante otros.