El Racing de Ferrol juvenil ve cómo se le escapa un punto en la recta final ante la Gimnástica de Torrelavega

El Racing de Ferrol juvenil se fue de vacío de su visita a un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría, la Gimnástica de Torrelavega. Un encuentro en el Municipal de Santa Ana en el que comenzó haciéndose con el control de partido el grupo ferrolano, generando varias ocasiones de peligro que finalmente no pudieron subir al marcador, retirándose ambas formaciones sin goles.

El duelo continuó en un segundo tiempo en el que fueron los anfitriones los que, en esta ocasión, tuvieron más mordiente con hasta cuatro llegadas que inquietaron a los verdes, que asimismo contaron con alguna, si bien con menos peligro que en la primera parte. La segunda amarilla vista por Marcos Díaz dejó al Racing con uno menos y en la siguiente jugada, en un córner, un solitario Nicolás Cobo remató para el 1-0 final en el 84. Un duelo en el que los verdes merecían algo más