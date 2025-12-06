Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Futbol

Nueva etapa para los juveniles del Racing de Ferrol

El equipo ferrolano se enfrenta al Oviedo en su primer partido tras la marcha del entrenador Nacho García

Redacción
06/12/2025 19:11
Noticia ofrecida por
El cuadro verde espera salir de la última posición en la que está
El cuadro verde espera salir de la última posición en la que está
PATRICIA G. FRAGA
El equipo juvenil del Racing empieza una nueva etapa. Tras la marcha de Nacho García, que dejó su puesto al frente del cuadro verde con la intención de que otro sea capaz de sacarlo de la última plaza en la que se encuentra, Cristian López se hace cargo del grupo. Y el encuentro que lo enfrenta al Oviedo el domingo –12.30 horas, O Pote– es el primero para tratar de cambiar la dinámica y acercarse a los puestos que dan la permanencia.

No parece el rival más sencillo, ya que aunque el Oviedo ocupa la octava posición, su intención es acabar jugando la Copa del Rey. Aun así, el Racing espera empezar a cambiar el rumbo.

