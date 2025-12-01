Galicia estará en la fase intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA

La selección gallega celebra un gol RFEF

Se hizo esperar la decisión, pero la Real Federación Española de fútbol confirmó que la selección gallega estará en la fase intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA. El combinado que dirige el ferrolano Manolo García pasó a esta eliminatoria debido a la alineación indebida que cometió Andalucía en el partido que disputaron el pasado sábado y que se saldó con victoria bética. Al día siguiente, Galicia se enfrentó con Castilla y León, contra la que empató (2-2).

Ese resultado, a priori, no le valía, ya que necesitaba ser primera de grupo para poder avanzar en la competición, pero como Andalucía cometió esa infracción, la Federación, después de estudiar el caso, les dio el encuentro por perdido, lo que clasificó al cuadro dirigido por el exentrenador del Racing de Ferrol. En esta fase intermedia, junto con Galicia, también estarán los combinados de Navarra, La Rioja, Cataluña y Canarias, que fueron los que dominaron sus grupos, mientras que Asturias, País Vasco y Aragón pasaron como los mejores segundos.

Los nuevos encuentros se disputarán durante los días 28 y 29 de enero, fecha en la que volverá a parar la Tercera Federación, con un sistema de eliminatorias a partido único en las instalaciones deportivas de la selección extraída en primer lugar en cada ronda. Tres de las cinco primeras clasificadas se medirán a una de las segundas, mientras las dos líderes de los grupos restantes se verán las caras entre sí.