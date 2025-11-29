Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Futbol

Los errores de los juveniles del Racing de Ferrol lo llevan a la derrota ante un Roces más efectivo

El equipo ferrolano encajó tres goles en la primera parte y acabó perdiendo 4-0

Redacción
29/11/2025 20:59
El equipo ferrolano sigue en la zona de descenso
El equipo ferrolano sigue en la zona de descenso
PATRICIA G. MOSQUERA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Tres goles encajados en la primera parte acabaron con las opciones de puntuar de la escuadra juvenil del Racing en su visita al Roces asturiano, que acabó ganando con claridad (4-0). A pesar de que era consciente de la dificultad del encuentro –la escuadra gijonesa no conoce la derrota en su casa–, el primer tanto encajado cuando apenas se habían cumplido diez minutos le complicó las cosas.

Entre los errores racinguistas y lo claras que tenía las ideas el Roces, el marcador se fue desnivelando en favor de la escuadra asturiana, hasta llegar al descanso con el encuentro casi resuelto. En vista de la situación, la escuadra de la ciudad naval no tardó demasiado en hacer los cinco cambios... pero una lesión le hizo jugar en inferioridad hasta el final, sin la posibilidad de marcar siquiera un tanto.

Este resultado mantiene al cuadro verde en la zona que condena al descenso a la espera de una fase más benigna del calendario, en la que se enfrentará a rivales directos por conseguir la permanencia en División de Honor.

Te puede interesar

Gonzalo Santa Cruz fue uno de los jugadores más destacados de O Parrulo

O Parrulo Ferrol logra un épico empate contra el Cartagena (2-2)
Iago Couce
Once titular de la selección gallega de aficionados contra Andalucía

Derrota de la selección gallega de aficionados que pone cuesta arriba su pase en la Copa de las Regiones
Redacción
El Intasa ganó seis de los siete partidos que jugó

El Intasa San Sadurniño defiende su liderato en las Islas
Redacción
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

El Baxi Ferrol visita a un Gran Canaria que no sabe ganar
Iago Couce