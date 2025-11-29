Los errores de los juveniles del Racing de Ferrol lo llevan a la derrota ante un Roces más efectivo

El equipo ferrolano sigue en la zona de descenso PATRICIA G. MOSQUERA

Tres goles encajados en la primera parte acabaron con las opciones de puntuar de la escuadra juvenil del Racing en su visita al Roces asturiano, que acabó ganando con claridad (4-0). A pesar de que era consciente de la dificultad del encuentro –la escuadra gijonesa no conoce la derrota en su casa–, el primer tanto encajado cuando apenas se habían cumplido diez minutos le complicó las cosas.

Entre los errores racinguistas y lo claras que tenía las ideas el Roces, el marcador se fue desnivelando en favor de la escuadra asturiana, hasta llegar al descanso con el encuentro casi resuelto. En vista de la situación, la escuadra de la ciudad naval no tardó demasiado en hacer los cinco cambios... pero una lesión le hizo jugar en inferioridad hasta el final, sin la posibilidad de marcar siquiera un tanto.

Este resultado mantiene al cuadro verde en la zona que condena al descenso a la espera de una fase más benigna del calendario, en la que se enfrentará a rivales directos por conseguir la permanencia en División de Honor.