+Futbol

Derrota de la selección gallega de aficionados que pone cuesta arriba su pase en la Copa de las Regiones

La formación que dirige Manolo García, tras perder frente a la de Andalucía, necesita imponerse a la Castilla y León

Redacción
29/11/2025 18:55
Once titular de la selección gallega de aficionados contra Andalucía
FUTGAL
La selección gallega de aficionados tendrá que ganar, y por la mayor diferencia posible, a la de Castilla y León en el partido que las enfrenta este domingo –12.00 horas, Nueva Balastera de Palencia– para acceder como uno de los tres mejores segundos a la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. 

A esta situación la ha llevado la derrota sufrida ante la de Andalucía (1-2), resultado que además de asegurar la primera posición del grupo D a su verdugo –que ya había derrotado a Castilla y León (2-1)–, obliga a la que dirige el ferrolano Manolo García a ganar este domingo.

Ya empezó mal el partido para la selección gallega –en la que el delantero Juan Cambón (Somozas) fue titular– con el tanto marcado por el andaluz Ángel antes de que se cumpliesen los diez primeros minutos de juego. 

A pesar de que a partir de ahí la formación gallega se hizo con el control del juego, en realidad no fue capaz de generar ocasiones de gol y al descanso llegó con la derrota mínima. 

Las cosas se le complicaron incluso más a la formación de Galicia al poco de empezar la segunda parte con un nuevo tanto de la escuadra andaluza, esta vez anotado por Jeremías, lo que obligó a la formación dirigida por Manolo García, tanto a nivel de cambios en su once como adelantando sus líneas sobre el terreno de juego palentino.

El empuje de la escuadra gallega fue total de ahí al final del encuentro, pero no pudo traducirse más que en un gol, el marcado por Lucas Camba en el último cuarto de hora del encuentro. A pesar de que la escuadra gallega siguió empujando, no fue capaz de alcanzar una victoria que sí tendrá que conseguir este domingo.

