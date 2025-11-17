El Miño sigue con su escalada en la clasificación, mientras O Val y Maniños se estacan

Imagen de archivo de un partido de O Val frente al Victoria German Barreiros

El Miño está empezando a coger velocidad del crucero. Después de un mal comienzo de liga, el conjunto de Gallamonde ha reconducido la situación. En esta undécima jornada, el cuadro dirigido por Mario David superó al Puebla (2-0) para continuar con su escalada. Por contra, tanto O Val como la Cultural Maniños cayeron contra el Negreira (4-0) y el Burela (0-1), respectivamente.

Esta nueva fecha de la Preferente Futgal no pudo comenzar de peor manera, ya que el Maniños sucumbió en su feudo, O Pote, ante un Burela, que hizo valer el tanto marcado por Jairo López en el minuto 77 después de un encuentro muy disputado y que pudo haber caído para cualquiera de las dos formaciones que entraron en liza. Esta derrota aleja un poco al cuadro fenés de los puestos de salvación, que ahora mismo marca el Paiosaco –empató su compromiso contra el Sofán (1-1)– con nueve puntos, dos más que el conjunto dirigido por Adrián Martínez.

Por suerte, poco después fue el turno del Miño, que aprovechó su condición de local y su buen estado de forma para sumar su segunda victoria consecutiva tras superar al Puebla gracias a los tantos de Pablo Lourido y Rubén Lozano en la primera mitad. Con estos tres puntos, los de Mario David se aúpan al décimo lugar, situándose a siete puntos de las posiciones que permiten meterse en los playoffs por el ascenso.

Por último y tres posiciones más abajo, se encuentra O Val. El conjunto entrenado por Xaqui Rico volvió a sumar otra dolorosa derrota tras caer ante un Negreira que sigue más líder (4-0). El cuadro valexo compitió bien durante la primera parte, pero dos despistes ocasiones dos goles en apenas cuatro minutos. Tras el descanso, salieron a recortar distancias, pero se toparon con otro gol más. Luego, con el equipo ya partido, recibió el cuarto y definitivo tanto.

Ahora toca resetear y pensar ya en el duelo del próximo domingo ante el Lalín en Sinde. La Cultural Maniños, por su parte, visita al Puebla, ante el que buscará volver a la senda de la victoria y el Miño al Dumbria, un rival que está un puesto por encima.