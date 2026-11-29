Beceiro, en un duelo en A Fraga Jorge Meis

O Esteo vio cómo su racha de victorias se truncó de forma abrupta con una dura goleada frente al Deporcyl Guardo, que sigue mostrando su poderío en el Municipal (7-2). A pesar de este traspié, el cuadro pontés continúa en lo más alto de la clasificación.

Los de Iván López se desplazaron hasta tierras palentinas con un doble objetivo complicado. Primero, mantener o igualar su distancia con el segundo clasificado y ser el primero en vencer en el inexpugnable feudo del Deporcyl. Sin embargo, aunque los ponteses acudieron muy mentalizados, su plan de partido rápidamente se fue al traste, pues en apenas cinco minutos ya perdían por 2-0 debido a los tantos de Robles y Fabio.

O Esteo buscó reaccionar por medio de Matos, pero fue una ilusión porque rápidamente Edu, con un doblete, frustró cualquier intento de remontada. Tras el descanso, el Deporcyl Guardo siguió castigando a un cuadro visitante que fue a por todas y eso lo acabó pagando caro, puesto que a pesar de marcar otro gol (Matos), encajó tres más que propiciaron una dura derrota que le impidió cumplir objetivos. Aun así, mantiene esa primera posición que defenderá con uñas y dientes esta semana en casa frente al Noia B.