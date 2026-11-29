Dopico, segundo por la derecha, en el podio valenciano Cedida

En una gran celebración “irmandiña” se convirtió el Campeonato de España cadete, júnior y sub 21, cuyo grupo pareció ir cogiendo fuerzas en el largo trayecto desde la comunidad hasta el pabellón Fuente San Luis de Valencia. Y si el viaje de ida sirvió para adquirir ese impulso, el de vuelta fue de traca, destacando en el botín gallego un bronce y tres quintas posiciones para la representación de la comarca, concretamente de la Escuela Superior de Kárate de Narón, el Grupo Bazán Ferrol y San Francisco de Teo.

Una de las actuaciones locales más celebradas fue la de un Álvaro Dopico Montañés –ESKN– que, además, vuelve a subirse a un cajón estatal al que ya había escalado hacía poco más de un año. El canterano naronés se colgó en esta ocasión el bronce en la prueba cadete -52 kilos, demostrando el gran trabajo realizado para mantenerse en la élite.

Penabad, en la cita de kata Cedida

Dopico, que se había coronado en Esteiro como campeón autonómico, se impuso en dos combates de su cuadro, cayendo en semifinales –frente al, a la postre, campeón Iker Llata– y disputando una pelea por el bronce en la que impuso su kárate frente al balear Ishaq Bertit. Un gran logro para este joven deportista que el pasado año inscribió su nombre como subcampeón y que sigue entre los mejores del país en el cuadro cadete.

Al borde del cajón

Y muy cerca de esta presea cobriza terminó su concurso su compañero de club Adrián Peña Dorado, en el cuadro sub 21 de -60 kilos. En su primer año en la categoría, el nivel del naronés fue digno de un podio que finalmente se le escapó. Peña siguió una senda similar a la de Dopico, con dos triunfos en su “pool”, cayendo en la antesala de la final ante el andaluz Antonio López.

Peña, con su técnico e integrante del cuerpo técnico gallego, Gus Vázquez Cedida

En su caso, en la pelea por el bronce, la cara fue para su rival, el aragonés Ander Sierra. Un quinto lugar con el que también se quedaron a las puertas de la medalla Lía Penabad González y María Ventureira López. La primera, que asimismo llegaba como oro autonómico en kumite -48 kilos, mejoró la séptima plaza lograda en Jaén, aunque su quinto lugar le supo un tanto agridulce.

La del Grupo Bazán se impuso en su primera pelea, cayendo en la segunda ante la, a la postre, campeona Nadira García. Tuvo una segunda oportunidad en la repesca, pero tampoco salió cara a pesar de comenzar por delante ante la manchega Estefanía Heras, que remontó. Por su parte, Ventureira, por el otro lado del cuadro, siguió la senda inversa, cediendo en su primer combate en el cuadro principal, en su caso teniendo que lidiar ante la otra finalista, la subcampeona Iris Montejano, de Ceuta.

Maria Ventureira Cedida

Tuvo su, corta, revancha en una repesca en la que venció a la andaluza Isabel Martín, si bien en la pelea por el podio la ferrolana del San Francisco de Teo se encontró con la manchega Marta Sobrino, que se impuso en una igualadísima pelea. Una competición nacional dirimida en Valencia en la que también estuvieron en el tatami Alejandro Dopico Montañés, Samuel Roca, Sara Torrecilla, Uxía Piñeiro –ESKN–, Elisa González –Cedeira–, Brais Higuera –Renbukan–, Alejandro Varela y Bruno Díaz –Bunkai–