Integrantes del Scratch Fene, con Edgar Vigo y Fátima Ameneiro a la izquierda Cedida

Fene vivió, en la tarde del sábado, su gran fiesta del Deporte. Con el pabellón de A Xunqueira como escenario de esta celebración, un total de 76 nombres de este concello o vinculados a entidades del mismo, así como casi una decena de equipos o clubes locales, tuvieron su gran momento.

Un acto en el que se reconoció, además de su trabajo y resultados, el esfuerzo, dedicación y entrega, así como los valores que transmiten a través del deporte. Scratch Fene, la SD Maniños –con sus equipos de aficionados y cadetes–, el CCRD Perlío –infantil masculino y sénior femenino–, el CMI de Fene –infantil y cadetes de fútbol sala– y la Asociación Por +Vida, en la promoción de la actividad física y la salud, fueron las entidades reconocidas en la noche del sábado.

A nivel individual, disfrutaron de su reconocimiento deportistas, además de nombres del Scratch, Perlío y Maniños, deportistas del Equilibrio Ferrol, UPA, Basketmi, Triatlón Ferrol, Estela Cortega, Judo Ferrolterra, ESK Narón, AM Fene, Helenos, Club Kang, Barallobre Classic, Natación Ferrol, Sincro Ferrol, Valdo Surf, GAM, 21 Leguas y Ximnasia Ferrolterra.