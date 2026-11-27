Foto de familia de los premiados Juan Rey-Cabarcos

No hubo ningún obstáculo en el Pazo da Cultura para que el joven atleta Pablo Vázquez Maiztegui –Atletismo Narón– subiese a recoger su premio como mejor deportista de este concello. En un evento multitudinario y emotivo, presidido por la alcaldesa Marián Ferreiro y conducido por la periodista Patricia Rodríguez, Vázquez tuvo un brillo especial gracias a una deslumbrante campaña en la que, descubriendo su gran potencial en los 2.000 obstáculos, logró tanto el oro nacional sub 18 como el título en el Campeonato de Europa, además de la cuarta posición en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

Al recibir el premio, Pablo se mostró “muy contento por este premio” y aseguró que para el año “vamos a intentar repetir estos éxitos en el Europeo”. Ese fue el colofón de una Gala do Deporte en la que, previamente se habían hecho entrega a casi un centenar de galardones en 30 disciplinas, lo que da buena cuenta de la riqueza deportiva naronesa. Asimismo, otros de los momentos especiales fue la recogida de unas menciones especiales que tuvieron, por ejemplo, a la ganadora del pasado año, Sara Guerrero; al técnico Alberto Castro o a la SCDR Narón O Freixo como protagonistas.