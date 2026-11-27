O Esteo espera continuar con su buena línea Jorge Meis

O Esteo afronta un doble reto esta semana. El conjunto pontés no sólo tratará de defender su liderato, sino que buscará ser el primer equipo que supere al Deporcyl Guardo en su feudo (18.00 horas, en el pabellón municipal de Guardo).

Los de Iván López son conscientes de que no será un encuentro fácil el que tienen en tierras palentinas, pero están con la confianza suficiente para lograrlo después de haber escalado a la primera posición de la clasificación. Por ello, el técnico pide que “estemos concentrados dende o primeiro minuto, evitar cometer erros que nos poidan penalizar e aproveitar as ocasións que teñamos porque eles son un equipo que ten ambición, que conta cun bo bloque de xogadores e que nos vai esixir moito durante todo o encontro. Aínda así, estou convencido de que imos conseguir o tres puntos”.