Integrantes del conjunto naronés, en Atapuerca Cedida

Las grandes actuaciones de la comarca en el pasado Cross Internacional de Atapuerca, a su vez Campeonato de España de clubes, siguen coleando y trayendo grandes noticias a los nombres locales. Concretamente al ferrolano Pedro Osorio y al equipo sub 20 del Atletismo Narón, que el jueves conocieron su próxima participación para sendos eventos internacionales.

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Osorio recibió la llamada de la selección española para formar parte del equipo nacional que participará en la Universiada de Invierno que se disputará el 17 y 18 de enero en de Changchun (China).Esta convocatoria llega tras su buen rendimiento en la citada prueba de campo a través, en el que el pupilo de Tomás Pérez marcó el mejor registro en el relevo mixto, ganándose así su plaza.

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Para él esta llamada es especial, pues será la primera vez que acuda a este campeonato con España. Concretamente, el mediofondista competirá en el cross individual corto, sobre 6,7 kilómetros, y en el relevo mixto (4x1,6 kilómetros) formando equipo con Marta Serrano –cuatro participaciones en el Mundial universitario con una plata en 2024 y un bronce en 2026–, Alejandro Quijada –plata en 2024 y 2026– y Rocío Garrido, que también se estrena en esta prueba.

Y en febrero será el turno de la histórica participación del equipo sub 20 naronés en el Campeonato de Europa del Algarve. La tercera plaza en el Nacional burgalés catapultó a los azules a una carrera continental –toda vez que el Playas de Castellón, ganador, ya tenía previamente su lugar asegurado– en la que ya han confirmado su presencia la entidad naronesa y en la que, de inicio, estarán el flamante campeón europeo de 2.000 obstáculos, Pablo Vázquez Maiztegui y Gael Varela. Puntuando los tres primeros, el equipo estará conformado por otros dos nombres, todavía por decidir.