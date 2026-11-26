Imagen de una competición de powerlifting en Narón Daniel Alexandre

Ferrol ya está listo para acoger el XVI Campeonato de España de powerlifting. Concretamente, el pabellón de Batallones será testigo, desde el viernes y hasta el domingo en horario ininterrumpido –el viernes la competición se disputará desde las 12.00 horas hasta las 21.00, mientras que el sábado será de 11.00 a 19.30 y el domingo de 10.00 a 18.15– , de como más de 200 deportistas lucharán en un certamen en el que, además de poder conseguir la gloria nacional, también estará en juego la posibilidad de lograr una plaza para representar a España en el Europeo y Mundial de 2027.

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Eso, sin duda, es un aliciente más para una competición nacional que se estrena en Galicia y que “non sería posible sen a colaboración das administracións”, apuntó Jesús Prieto, miembro del Club Power Fénix, organizador de la prueba en colaboración con el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia, la Armada, Deputación da Coruña, Autoridade Portuaria de Ferrol San-Cibrao y la Asociación Española de Powerlifting.

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Además de estar preocupado por la logística, Prieto estará muy pendiente de sus pupilos que juegan en casa. Concretamente, participarán Paloma González (-47 kilos); Paula Alonso y Zoraida Bermúdez (-57 kilos) y Carlos Fernández (-74 kilos); así como los entrenadores Daniel Trillo, Pablo López y Luis Sánchez.