Saúl Gómez y Timotei, con sus preseas Cedida

Tras un merecido descanso, la delegación local de deportistas volvió a la línea de tiro y lo hizo para hacer frente a la recta final de la Liga Galega en sala. Con la organización del Boa Vila, tuvo lugar en Pontevedra la cuarta jornada en la que, de nuevo, los nombres de Arco Narón, Ferrol y Sílex de As Pontes estuvieron entre los mejores.

Sigue imparable Lúa Teijeiro Aneiros –Narón–, con un nuevo triunfo en recurvo sub 18 y con Lía Lage en la tercera posición. Un triunfo que compartió con su compañero de club Saúl Gómez Vázquez en la cita sub 13 de Pontevedra y con Ana María Fernández, del Arco Ferrol, en su caso en +50.

Muy cerca de otra victoria en su nueva modalidad, la de compuesto, terminó el pontés Daniel Castro Barcala, segundo, en la particular batalla que firma con los Argüelles, Luis y Xes –oro y bronce, respectivamente–. Manuel Brage Vila –Ferrol– y Timotei Soloviov –Narón– completaron la nómina de podios en la cita del Boa Vila, siendo tercero en recurvo +50 y longbow, a un cajón al que casi da el salto su compañera María José González, cuarta, en sénior.