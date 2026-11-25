Fernando Javier Vázquez, José Luis López y Antonio Casal, a la izquierda, antes del inicio del duelo Cedida

Tardó en llegar, pero por fin lo hizo. El San Xoán Tenis de Mesa estrenó su casillero de victorias en la sexta jornada de la Tercera Nacional tras superar, en un duelo muy apretado, al Vilalba Queixeria Casleiras por 4-3. Con esta victoria, los ferrolanos ganan confianza para los siguientes compromisos, aunque no le sirve para abandonar la última posición.

En esta misma categoría se produjo el derbi entre el Armacon Narón y el Central Asesora Firacris Narón, siendo el primer conjunto el ganador después de un encuentro que se decidió en el dobles (4-3). Con este resultado, el Armacon se mantiene en la sexta posición, pero empatado a puntos con el Breogán Oleiros Fisiocal (quinto clasificado) y su víctima, que es cuarta.

Mientras tanto, en la División de Honor femenina, el Cidade de Narón abrió el fin de semana ante rivales directos con un traspié ante el Burgos (4-2), resarciéndose al día siguiente con su victoria ante el Irun (2-4). El equipo compuesto por Lucía Saura, Julia Guerra y Candela Montero logró imponer su calidad ante un rival que siempre fue a remolque, pero que llegó a empatar hasta en dos ocasiones, pero sucumbió ante el poderío naronés. Con este triunfo, escala a la séptima plaza.

Un escalón por debajo, en la Primera División masculina, el Panadería Santy sin Gluten cayó en su duelo frente a un Conxo TM Zoolandia (2-4) que le adelante en la clasificación para situarse, quinto, con el grupo de A Solaina quedándose en la sexta posición. Tampoco pudieron ganar sus compañeros del Tijeritas La Pelu de Sixto, que perdieron frente al CTM Breogán Oleiros (4-2). Aun así, se mantiene en el quinto lugar de la tabla.

Por último, en la Segunda División gallega, el TDOT Narón completó un doblete de victorias al superar al Breogán Oleiros Bastiagueiro (4-1) y al Celta Ingenieros Narón (5-0). Precisamente, este equipo también perdió frente al Breogán (2-3). Mientras atnto, el Ares Tenis de Mesa cayó contra el SSG Sin Gluten (4-1) y el Concello de Ares hizo lo propio contra el Finisterre (0-5).