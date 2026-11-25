Deportista en la competición de A Gándara Daniel Alexandre

El Náutico peleó y conservó la primera posición en el XXXIII Trofeo Cidade de Narón de natación, dirimido en su feudo de A Gándara. Una cita en la que la plata fue para el Natación Ferrol, en un cajón que estuvo completado por el Cidade de Santiago. Como los mejores nombres de la entidad anfitriona, destacaron Paula Albes y Daniel Meizoso lllevándose la vigésimo segunda edición del Memorial Javier Lago.