López, con su medalla Cedida

El naronés Hugo López Pereira tiene ya en su poder una plaza para el próximo Campeonato de España cadete. Un pasaporte que el de la AD Judo Ferrolterra consiguió tras un gran trabajo en la Supercopa de España de Madrid, dirimida en el pabellón municipal Francisco Valcárcel de Villaviciosa de Odón.

López hizo frente a un cuadro de -55 kilos con una treintena de judokas tanto españoles como del vecino Portugal. El local se impuso en la final de esta cita al asturiano Íñigo Álvarez Montes –previamente había hecho su camino ante Mateo Sánchez, Mauric Casacayas y Héctor Tapia– logrando un oro y un lugar en el Nacional. Ahora, el de la AD Ferrolterra se prepara para la Copa de Europa de Roma.