Integrantes de las formaciones naronesas Cedida

El Club O Castro se convirtió en uno de los protagonistas en el Campeonato Gallego de equipos celebrado el pasado fin de semana en A Laracha. Con más de una veintena de formaciones en liza, Pablo Trillo Valeiro, Julio Ostalé Garcia, Jorge L. Sánchez Alvarez y Dario Piroscia Penado ocuparon la segunda posición en esta cita en la modalidad de aire diez metros.

Tras la fase clasificatoria, el conjunto naronés accedió junto con el Aeroclub de Lugo e Hípica A de A Coruña a la final de la competición. En este último enfrentamiento, la mayor regularidad de los lucenses les dio el oro, seguidos por los de O Castro –que contó con otro equipo en liza– y los coruñeses. A Laracha y San Froilán firmaron la cuarta y quinta posición.