Los deportistas sub 16, celebrando su subcampeonato Cedida

Una de las capitales internacionales del campo a través español se rindió el pasado fin de semana a la cantera comarcal. Concretamente, el trono en esta ocasión en el Cross Internacional de Atapuerca fue para las dos escuadras masculinas del Atletismo Narón cuyo vuelo en el trazado burgalés los coronó como unas de las mejores formaciones de España. Y es que la competición internacional fue a su vez Campeonato Estatal por clubes y, entre otras actuaciones, fue aquí en donde deslumbraron los nombres naroneses con una plata y un bronce.

El equipo azul sub 20, en el podio Cedida

La segunda posición fue para la formación sub 16 de Río Seco, con Enrique García López como punta de lanza, cruzando la línea de meta en la sexta posición, encabezando una escuadra en la que Guillermo Ortigueira Rivera, Samuel Tallón Blanco –cedido por el Ferrol Atletismo–, Martín Otero Villadóniga, Miguel Benasach López y Lois Morón completaron un sólido y regular equipo naronés, el único que le peleó el título al Vicky Foods Athletics, en un cajón que completó el Unión Guadalajara en el lugar de bronce.

Casi perfecto

Y muy cerca de este subcampeonato terminaron sus compañeros del equipo sub 20. Una formación con varios atletas de categoría inferior y que, tanto ellos como el resto de nombres, cumplieron a la perfección, llevando a cabo una carrera casi inmaculada en el siempre duro y exigente trazado de Burgos. Con Anxo Bello Rodríguez y Alejandro Domingo Mateo en un gran estado de forma en la quinta y duodécima plaza de la general, respectivamente, destacó también la actuación, precisamente, del campeón europeo sub 18 y cuarto en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Pablo Vázquez Maiztegui como tercer clasificado de este equipo.

Roque González Batán –de la AD Fogar–, Gael Varela Moreno y Mario Cupeiro Tembrás fueron también partícipes de esta gesta que, además, podría reportarles a los naroneses más alegrías a nivel internacional. Un gran trabajo en el que asimismo cabe destacar el entrenamiento realizado por el técnico Carlos Vázquez Casteleiro, padre del propio medallista internacional.

Y en este competido Campeonato de España destacaron también las deportistas del Ferrol Atletismo, ocupando la decimotercera posición sub 16, entre más de medio centenar de formaciones, con la cedeiresa Irene García Nebril en el “top 10” individual. Carla Rioseco, Loreno Piñeiro, Alga Filgueira, Sabi Ganou y Gala Fernández completaron este grupo.

Díaz, en primer término, en el trazado burgalés Cedida

Por su parte, vistiendo los colores del Sanysec Ourense Atletismo, la local Irma Veiguela Tizón fue la mejor gallega en sub 18, a un paso del cajón individual al ser cuarta y empujando a sus compañeras a la séptima posición por equipos.

Otra de las alegrías vividas en Atapuerca fue la victoria del veterano pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón–, ganando en la carrera máster y siguiendo así la “fiesta” comenzada este año con su oro nacional en obstáculos y el bronce en ruta en un gran ejercicio.

Las celebraciones comarcales se trasladaron también en las pruebas para los nombres más jóvenes de la delegación local, destacando asimismo el concurso de la representación de As Pontes. Los hermanos Dylan y Adrián Alarcón Pose guardaron con gran alegría en sus mochilas los bronces firmados en las citas sub 12 y sub 10, respectivamente, con sus compañeras Mireia Díaz López y Ainara Rivas Grueiro en la octava y trigésimo plaza de la primera categoría. Una pequeña gran representación en la que también destacaron los hermanos Cecilia, María y Carlos Benasach López.