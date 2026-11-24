Castro, a la derecha, en el podio internacional Cedida

José Antonio Castro Posada fue el encargado de colocar de nuevo al Sport Fight Ferrol entre los destacados en un evento internacional, en esta ocasión de jiu jitsu y con Abu Dhabi como escenario. El deportista veterano regresó con un bronce del Mundial AJP dentro del cuadro máster 4 cinturón morado en 69 kilos. En un grupo con casi una decena de participantes, unas molestias en un hombro privaron al local de optar a un mejor resultado.

A pesar de estas adversas circunstancias, Castro, conocido como Brasi, se impuso a Iván Muñoz (7-4) en su primera pelea, con remontada incluida. Un triunfo que lo llevó a semis, en donde midió fuerzas con otro español y viejo conocido, Ernest Rod. Una pelea en la que el del Sport Fight optó por rendirse para evitar males mayores en su articulación, tras una acción en la pelea.

Sí que salió a por el bronce el local, ante el colombiano José Mamian, quince años más joven y que le duró al de la ciudad naval un minuto y medio. El oro prometido por Castro tendrá que esperar un poco más. Una cita en la que también estuvo Joian Kaue Lima, que cedió en su primer combate.