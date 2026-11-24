Barreiro, en el cajón madrileño Cedida

El deportista cariñés Alejandro Barreiro sigue aumentando su medallero y en esta ocasión lo hizo con un doble bronce en el Open Nacional de Madrid. El del C. D. Nova Saúde se quedó muy cerca de pelear por el título tanto en lucha como en newaza –suelo– en -85 kilos, ganando en la pelea por el tercer lugar al gallego Alberto Trillo y al aragonés Ivanov.