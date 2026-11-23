Los cedeireses, en las aguas del Guadalquivir Cedida

Miguel Ángel Mato Agrafojo, Rubén Quiza Piñón, José Manuel Piñeiro Guergue, Daniel Piñeiro Hermida y la timonel Lúa Pérez fueron los únicos nombres gallegos que tomaron parte en el Campeonato de España de yolas dirimido en Sevilla.

La embarcación del Remo Cedeira firmó la sexta posición en la tabla final de veteranos y lo hizo siendo segunda en la final B de la regata del Guadalquivir. Previamente, los remeros de la villa habían conseguido sendas terceras posiciones en las pruebas clasificatorias y de semifinales, quedándose muy cerca de disputar un podio que encabezó el anfitrión RC Labradores.