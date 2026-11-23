Los jugadores del Costa Ártabra masculino celebran la victoria conseguida en Cambre Cedida

Con mucho sufrimiento y mostrando una templanza como los grandes equipos, el Costa Ártabra masculino logró superar al Óptica Cambre (87-88). Desde el inicio ya se preveía un partido muy complicado, puesto que el cuadro entrenado por Isma Fernández tenía las bajas de Dani Fuertes, Álex Rivas, Unai Mardaraz, Koke Aller y Javi Pereira, por lo que tuvo que tirar de muchos júniors para afrontar este choque crucial para las aspiraciones ártabras. Por eso, desde el inicio salieron a por todas y sorprendiendo a un Cambre al que “dejamos en sólo dieciséis puntos. Probablemente este primer cuarto ha sido nuestro mejor momento defensivo de la temporada”, reconocía el preparador.

Y es que además de estar muy bien atrás, en ataque todo fluía perfectamente, ya que “movimos muy bien el balón y encontramos tiros liberados. Nuestro rival intentó muchas variantes de la zona, pero no nos afectaron demasiado”, dijo. Eso propició que los suyos se marchasen al descanso en ventaja (35-54). Sin embargo, todo se complicó en la segunda mitad.

Sus pupilos, quizá por esa renta, bajaron un poco el ritmo, mientras que el Cambre lo subió para intentar una remontada muy difícil. Aun así, gracias a ese ímpetu, fueron recortando distancia en el marcador fruto de una gran presión defensiva “algo que nos hizo daño porque empezamos a atascarnos en ataque”, indicó. Así, todo quedaba por decidir en un último cuarto de locura, en el que la táctica quedó a un lado y empezó a jugar más el corazón. El nerviosismo se hizo patente en todos los jugadores, pero los del Costa Ártabra, en un intercambio de tiros libres, se mostraron más serenos y se hicieron con la victoria.

Sobre eso, Izzy comentó que “este triunfo nos da tranquilidad para afrontar un calendario exigente. También estoy contento por el trabajo colectivo y la aportación de jugadores como Pelayo Corujedo, Álex Pita o los júniors, que siguen creciendo. De hecho, me gustaría destacar a Mario López, que con 23 puntos fue nuestra referencia ofensiva, y al júnior David González-Llanos, que metió 18”.

Mientras su equipo celebró, sus vecinos del Basket Ferrol se quedaron a las puertas tras caer ante el Maristas Coruña en un encuentro muy disputado (72-61). En este sentido, Suso Varela indicó que “empezamos muy bien, con un gran primer cuarto en el que estuvimos inspirados y acertados, pero en el segundo nos faltaron ideas en ataque y jugamos un poco precipitados. Eso hizo que se nos escapasen en el marcador y fuésemos a remolque”, dijo y añadió que “tratamos de volver en los siguientes cuartos, pero en el último volvimos a estar un poco fallones, aunque bien en defensa y no nos dio para ganar. Aun así, no me voy descontento porque es un equipo que está segundo”.

Tampoco pudo vencer el BBCA femenino en casa frente al Básquet Coruña Leyma (45-67), ante el que pagó caro un segundo cuarto en el que estuvo muy impreciso. Por último, el Baxi Ferrol Brico Depot logró un triunfo ajustado frente al Aceites Abril Esclavas (72-69) que le permite seguir como líder de la Primera Autonómica femenina.