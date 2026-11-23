El Basketmi cuajó un gran partido Daniel Alexandre

Después de dos partidos fuera a domicilio en los que perdió por la mínima, el Abeconsa Basketmi Ferrol regresó a casa, al pabellón del Ensanche, y lo hizo con un grandísimo buen sabor de boca. El conjunto de la ciudad naval logró su primera victoria de la temporada tras superar con claridad a un Unes FC Barcelona, que no opuso mucha resistencia (59-41).

Con la ilusión de volver a disputar un partido liguero en su feudo, todos los jugadores del Basketmi salieron con muchas ganas. Querían conseguir la victoria a toda costa después de dos jornadas en la que la suerte les fue esquiva. Así, desde el inicio marcaron un ritmo muy alto, que el cuadro catalán no fue capaz de contrarrestar. Y es que todos los jugadores estaban muy inspirados, tanto en ataque como en defensa. Eso propició que el marcador al descanso reflejase un 29-18.

Tras la reanudación, el equipo visitante intentó reaccionar y apretó más en toda la pista. Sin embargo, no sirvió de nada porque los ferrolanos supieron gestionar su ventaja antes de llegar al último cuarto. En él, el Basketmi subió un poco más la intensidad, pues no quería llevarse ningún susto después del amago de remontada que había intentado antes su oponente, aunque sin éxito.

En ese último período del encuentro, los jugadores locales sacaron otra vez esa versión excelsa para conseguir anotar veinte puntos y dejar que su rival apenas lograse once. En esta tesitura sobresalieron João Pinto, que marcó 21 tantos, cogió ocho rebotes y repartió ocho asistencias, así como Alexandre Manuel, que se quedó a las puertas del triple doble al sumar 18 puntos, once capturas y nueve pases a canasta. Ellos, junto con el resto de sus compañeros, fueron cruciales para sellar el primer triunfo de una campaña en la que tienen puestas muchas esperanzas.