Las naronesas, en el podio murciano Cedida

Los dos trenes que el equipo cadete del Acordes Narón tuvo que coger para cubrir los más de mil kilómetros que separan a este concello de Cartagena se convirtieron, en esta ocasión, en un auténtico vagón de la celebración. Y es que Ainé Varela, Antía Folgueira, Olivia Sedes, Leire Ponce y Martina Domínguez, junto con sus entrenadoras Izaskun Hernáez, Alicia Bellón y Marta López, pudieron disfrutar durante el largo de trayecto de vuelta a casa de un hito histórico en la comarca como fue la consecución de la plata en el Campeonato de España de conjuntos de base.

Una segunda posición lograda entre más de 130 formaciones de toda España y para la que las gimnastas locales tuvieron que hacer también un gran ejercicio de paciencia. “Salían casi al final, de 105, y la espera se hace larga. Son muchas horas porque la competición empieza a las nueve de la mañana y acaba a las nueve de la noche”, relata Hernáez ya en el tren de vuelta a casa.

Unas horas en las que las jóvenes deportistas del Acordes Narón mantuvieron su concentración y la confianza en el trabajo realizado y que les había reportado el título gallego y la sexta posición en la Copa de España. “Vinimos a luchar y salió. Es un ejercicio, son dos minutos y medio”, cuenta la entrenadora sobre esa actuación con mazas que le dio a sus pupilas un celebrado subcampeonato estatal.

Juntas desde benjamín

“Son todas muy trabajadoras y competitivas. La presión era suya, porque nosotras no presionamos a nadie”, añadía Hernáez, que asimismo señalaba la alegría de todas ellas por su concurso en la competición murciana y la complicación de ser una de las mejores formaciones del país.

“Es más difícil este que en absoluto”, añadía la del Acordes Narón, sosteniendo esa dificultad en el elevado número de formaciones que conforman estas competiciones de base en relación a las citas sénior. Con escasas o muy pocas referencias de sus rivales sobre el tapiz cartagenero –“no sabes cómo va a estar el contrario. Cuando corres tienes un marca, pero aquí no vienes por nota”– las cadetes naronesas demostraron su calidad y una compenetración que llevan, la mayoría de ellas, asimismo trabajando desde categoría benjamín.

Un camino en el que ni la pandemia frenó su progresión ni el hecho del cambio de código cada cuatro años o de realizar el ejercicio ganador con un complejo aparato como son las citadas mazas. “Ahora, aunque siguen siendo cadetes, cambian al aro”, cuenta la entrenadora, confesando asimismo la predilección tanto de técnicas como de sus alumnas por este último.

Pero antes de esta nueva etapa, Ainé, Antía, Olivia, Leire y Martína disfrutarán de una merecida semana de descanso tras la que pondrán, de nuevo, pies en el tapiz. “Hay que seguir trabajando y que se dé”, apunta la preparadora. Una competición en la que, además, formaron otras tres formaciones locales de Narón y Pontedeume. En juvenil, sus compañeras firmaron la trigésimo novena plaza entre asimismo más de un centenar de grupos y en la tercera fase de la Copa de España de conjuntos sus compañeras alevines fueron decimocuartas y las júnior eumesas duodécimas.

Estas dos últimas formaciones pueden seguir dando alegrías a la comarca ya que, como apunta Hernáez “tienen la oportunidad de desarrollar todo su trabajo en el Campeonato de España que se celebra en diciembre”, entre el 9 y el 13 del próximo mes en Valladolid. Una nueva oportunidad en la que, sin duda, la cantera local sabrá aprovechar y disfrutar el máximo de esos minutos en los que se resume todo su trabajo.