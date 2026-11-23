Uno de los coches que participaron en el Slalom Scratch Fene, en acción Daniel Alexandre

El Campeonato Gallego de slalom llegó a su final el pasado fin de semana con la celebración del XXI Slalom Scratch Fene, pero lejos de ser una prueba tranquila sucedió todo lo contrario, pues la confusión se apoderó de todos, ya que en la entrega de premios anunciaron un campeón, mientras que por los resultados tendría que haber sido otro.

Los dos pilotos implicados en este suceso tan extraño son Iván Picallo (Asociación Automovilística Moeche) y Aitor Fornos (As Pontes Motorsport). Ambos no tenían ni idea de lo que sucedían, pues después de una bonita lucha en San Valentín, pensaban que el ganador sería Picallo por haber quedado por delante de su rival y así sumar 190 puntos, por los 185 de Fornos.

Sin embargo, se anunció a este último como el campeón autonómico debido a que el reglamento explica en su punto 4.1 que “a clasificación final do Campionato de Galicia de Slalom 2026, as súas Agrupacións e Copas, será establecida entre aqueles pilotos que participen nun mínimo de seis probas, de non cumprir o requisito non aparecerán na clasificación final do campionato”. Y es que Aitor sí que participó en las seis pruebas del campeonato, mientras que Iván sólo lo hizo en cinco.

Pero la confusión llega con el punto 4.3, que recoge que “se un piloto non participa nunha proba a mesma poderase descontar para a clasificación final”. No obstante, como interpretaron en Fene, ese supuesto se daría en caso de que hubiese un campeonato con más carreras y ya hubiese participado en esas seis que se exigían. De ahí nace esta problemática que deja a ambos pilotos sin saber quién es el vencedor de esta temporada. Mientras tanto, la Federación Gallega confirmó que están trabajando para solucionar ese problema, pues reconocieron que hay un error en el reglamento.

Mucha disputa

Así se cerró un certamen muy disputado y que tuvo en Fene su última prueba, en la que la meteorología obligó a suspender una manga oficial y dejó un regusto un poco amargo a todos los espectadores, pues se estaban viendo grandes duelos en las distintas agrupaciones y trofeos que se celebraron. Así, en la Agrupación 1, la victoria fue para Jesús Veiga (Asociación Automovilística Moeche), que superó a Uxio García (Asociación Automovilística Moeche) y Javier Lourido (Siroco Narón). Este último, con ese tercer puesto, se proclamó campeón.

Mientras tanto, en la Agrupación 2, el vencedor fue Alejandro Cagiao (As Pontes Motorsport), que también alzó el Trofeo Júnior Esreforma. El joven se impuso a los candidatos al título Iván Picallo y Aitor Fornos –que ganó el Trofeo Históricos Lago Estructuras–, segundo y tercero, respectivamente. En cuanto a la Agrupación 3, el podio estuvo compuesto por Bruno Fernández (Asociación Automovilística Moeche), José Daniel Fernández (Asociación Automovilística Moeche) y Carlos Domínguez (Scratch Fene), mientras que en la 4, Iván Casal (Touro Motor) se impuso a su tocayo Iván Vázquez (Galicia Motorsport). Por último, en la 7, Alejandro Pena (As Pontes Motorsport) superó a un Jorge Paz (Siroco Narón) que subió al cajón por primera vez en la temporada, y a Héctor González (Siroco Narón).

Asimismo, como no podía ser de otra manera, también hubo premiados en las distintas copas y trofeos. Así, en la Copa Debutantes Talleres Gandoy el vencedor fue Borja Grandal (Asociación As Pontes Motorsport), al ser más rápido que Yeray Ponce (Scratch Fene), que levantó el Trofeo KIA Corgal al mejor Scratch Fene, y Héctor González. El Trofeo Femenino Eume Cars fue a parar a manos de María José ‘Mariquiña’ Chao (Asociación Automovilística Moeche), mientras que el Norinver Veteranos fue para Pablo Castro (Asociación As Pontes Motorsport).

Por último en los trofeos EMOD por agrupaciones, los podios estuvieron compuestos por Ismael Fandiño (Scratch Fene) y Jorge Longarela (Scratch Fene), en Agrupación 1; Yeray Ponce y José Luis Casas (Scratch Fene), en la 2; Carlos Domínguez (Scratch Fene) y Lolo Castro (Scratch Fene), en la 3; Iván Penabad (Scratch Fene), Adrián Ínsua (Scratch Fene) y Roberto Calvo (Scratch Fene), en la 7.