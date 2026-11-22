Sara Guerrero, en el podio de la prueba disputada en Tauranga Cameron Mackenzie / World Triathlon

Sara Guerrero sigue intratable en este final de año. La deportista del Naútico Narón volvió a realizar una exhibición en la Copa del Mundo de triatlón disputada en Tauranga (Nueva Zelanda) tras finalizar en la segunda posición en una prueba en la que sólo fue superada por la italiana Carlotta Missaglia en la última parte de la carrera.

Esta plata de la naronesa se une al oro que conquistó hace menos de una semana con el equipo español de relevo mixto en las Series Mundiales de Abu Dhabi. Sin duda, un cierre de 2026 casi inmejorable.

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En esta prueba disputada en tierras neozelandesas, Guerrero partía como la tercera mejor triatleta y estaba dispuesta a demostrarlo desde el segmento de natación. Así, tras, desde el inicio la del Náutico Narón se colocó en el grupo cabecero en el que también se encontraban la americana Kelly Wettlenad, la japonesa Kanae Takenaka -salió primera del agua-, la canadiense Sydney Clemente, la húngara Márta Kropkó y la italiana Missaglia, que estaba un pelín más rezagada, pero bien colocada para atacar.

Nada más hacer el cambio a la bicicleta, todas buscaron cambiar de ritmo para dejar atrás a una serie de deportistas que querían meterse de nuevo en la lucha por la victoria, pero las líderes, encabezadas por Guerrero, metieron una marcha más y comenzaron a escaparse, a la vez que luchaban por esa primera posición antes finalizar este segmento.

En esta última transición, tanto la naronesa como Missaglia y Kropkó tomaron el mando. Marcaron un ritmo infernal que costaba mucho seguir. Aun así, algunas perseguidoras lograron mantenerlo, pero sufriendo mucho. Con todo, bastaba, pues en los últimos metros empezó un sprint brutal en el que la italiana Missaglia logró distanciarse de una Sara Guerrero, que cruzó la meta a sólo cuatro segundos y consiguiendo una plata muy trabajada y que pudo haber sido oro.

Aun así, la del Naútico se mostró exultante, pues finalizó en el podio individual por primera vez esta temporada y ese presea se une a la victoria lograda la semana pasada en Abu Dhabi, demostrando que puede competir contra las mejores del mundo.