O Esteo sigue intratable Jorge Meis

Sin bajar la guardia ni el ritmo desde el lugar de líder, O Esteo pontés sumó la séptima victoria. Y lo hizo además en un derbi de rivalidad zonal como fue el choque ante el Grupo Forma-T Vilalba. Un duelo que tuvieron que remontar los de Iván López y con un “hat trick” de Jandro envolvió este nuevo triunfo que, merced al empate del Benavente, son más líderes.