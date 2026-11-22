O Esteo suma la séptima y es todavía más líder
Los ponteses remontaron ante el Forma-T Vilalba y aumentan su renta tras el empate del Benavente
Sin bajar la guardia ni el ritmo desde el lugar de líder, O Esteo pontés sumó la séptima victoria. Y lo hizo además en un derbi de rivalidad zonal como fue el choque ante el Grupo Forma-T Vilalba. Un duelo que tuvieron que remontar los de Iván López y con un “hat trick” de Jandro envolvió este nuevo triunfo que, merced al empate del Benavente, son más líderes.
Ficha técnica
Grupo Forma-T Vilalba: Tini; Antón, Alex Durán, Kevin e Javi Regueiro –equipo titular–, Diego Amado, Simón, Fariñas, Diego López, Rober, Martín y Bruno.
O Esteo: Regue; Matos, Jandro, Troncho, Rubén –equipo titular– Mateo, Adri, Alonso, Beceiro, Sergio, Martín y Adrián R.
Goles: 1-0, min. 5: Antón; 1-1, min.8: Mateo; 2-1, min.12: Kevin; 2-2, min. 14: Adri; 2-3, min. 24: Jandro; 2-4, min. 36: Sergio; 2-5, min.39: Jandro; 2-6, min.40: Jandro.
Árbitros: Luis Álvarez y Adrián Barreiro. Amonestaron a Simón, Alex Durán, Kevin y al delegado del Vilalba César.