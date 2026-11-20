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Los veteranos de Cedeira se suben a la yola
La embarcación de la villa, la única gallega en el Campeonato de España de Sevilla
Los caminos del Remo Cedeira apuntan en las últimas jornadas a Sevilla. Tras la continuidad de su canterana Leire Hermida en el Programa Brisbane y su futura visita a La Cartuja, serán los veteranos de la villa los que abran camino este fin de semana en el Nacional de yolas. Los violetas serán los únicos gallegos en liza en esta cita, buscando podio ante otros once rivales.