La embarcación de la villa, durante el Nacional del pasado año en Asturias Cedida

Los caminos del Remo Cedeira apuntan en las últimas jornadas a Sevilla. Tras la continuidad de su canterana Leire Hermida en el Programa Brisbane y su futura visita a La Cartuja, serán los veteranos de la villa los que abran camino este fin de semana en el Nacional de yolas. Los violetas serán los únicos gallegos en liza en esta cita, buscando podio ante otros once rivales.